Schulze und Baerbock werben für mehr Anstrengungen zum Klimaschutz

Berlin: Superreiche müssen nach den Worten von Entwicklungshilfe-Ministerin Schulze einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Schulze äußerte sich zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs in Berlin. Die SPD-Politikerin sagte, das sei angesichts von Rekord-Hitze, Rekord-Stürmen und Rekord-Regenfällen nötig. Laut Schulze werden öffentliche Mittel allein niemals reichen, um den Bedarf an nötigen Investitionen zu decken. Die Konferenz mit Teilnehmern aus 40 Staaten soll auch die nächste Weltklimakonferenz im November in Aserbaidschan vorbereiten. Außenministerin Baerbock verwies in ihrer Eröffnungsrede des Klimadialogs auf die Vereinbarungen der letzten Konferenz in Dubai. Nun müsse man sich daran machen, die dortigen Beschlüsse umzusetzen: den Ausbau der erneuerbaren Energien und den Ausstieg aus der CO2-basierten Energie, so Baerbock.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 11:00 Uhr