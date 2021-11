Schulze lehnt Öko-Status für Atomkraft strikt ab

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesumweltministerin Schulze hat im Streit über die Zukunft der Atomkraft in Europa die Haltung Deutschlands bekräftigt. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe hat die SPD-Politikerin gesagt, Atomenergie dürfe von der EU auf keinen Fall als nachhaltig eingestuft werden, Strom aus Kernspaltung sei keine Lösung im Kampf gegen den Klimawandel. Mehrere Partnerstaaten, allen voran Frankreich und Polen, drängen derzeit die EU-Kommission, eine Art Ökozertifikat für Atomkraft auszustellen, damit Investitionen in diesem Bereich förderfähig werden. Ohne Atomstrom könne die EU nicht wie geplant bis 2050 klimaneutral werden, argumentieren die Befürworter. In Deutschland gehen Ende kommenden Jahres die letzten Atommeiler vom Netz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 09:00 Uhr