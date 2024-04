Schulze fordert mehr Anstrenungen beim Klimaschutz

Berlin: Entwicklungsministerin Schulze fordert "Rekord-Anstrengungen" für den weltweiten Klimaschutz. Zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs, der in diesen Minuten beginnt, sagte sie, das sei angesichts von Rekord-Hitze, Rekord-Stürmen und Rekord-Regenfällen nötig. Laut Schulze werden öffentliche Mittel allein niemals reichen, um den Bedarf an nötigen Investitionen zu decken. Deshalb sei die Initiative der brasilianischen G20-Präsidentschaft so wichtig, Superreiche fair zu besteuern. Schließlich hätten Milliardäre den größten CO2-Fußabdruck, so Schulze, trügen aber noch viel zu wenig zu einer Lösung bei. Vertreter aus 40 Staaten beraten heute und morgen über Regeln zum Klimaschutz. Das Treffen dient auch dazu, die nächste Weltklimakonferenz in Aserbaidschan vorzubereiten.

