Schulze begrüßt Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20

Neu Delhi: Bundesentwicklungsministerin Schulze begrüßt die Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20-Gruppe. Das zeige, dass dem wachsenden Gewicht Afrikas in der Weltpolitik endlich Rechnung getragen wird, so die SPD-Politikerin. Bisher war der Kontinent laut Schulze nur mit einem einzigen Sitz in der G20 vertreten, derweil lebt in Afrika mehr als ein Fünftel der Weltbevölkerung. Es gab noch eine weitere Einigung: Der G20-Gipfel verurteilt den Einsatz von Gewalt in der Ukraine. Das steht in der gemeinsamen Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. In dem Text wird die russische Aggression in der Ukraine aber nicht beim Namen genannt. Damit ist die Erklärung ein Kompromiss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 15:00 Uhr