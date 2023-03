Scholz zieht positive Zwischenbilanz des Koalitionsausschusses

Meldungsarchiv - 28.03.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Beratungen im Koalitionsausschuss dauern auch zur Stunde noch an. Bundeskanzler Scholz verließ das Treffen vor einer halben Stunde wegen eines anderen Termins. Er kündigte sehr gute Ergebnisse an. Man komme konstant voran und habe die Hauptfragen gelöst, jetzt gehe es noch um Details. Zuvor hatte CDU-Chef Merz von einer Regierungskrise in Deutschland gesprochen. Er sagte auf einer Pressekonferenz am Nachmittag mit Blick auf die langen Verhandlungen, die Regierung sei offenbar nicht mehr handlungsfähig. Auch von der EU in Brüssel bekomme man inzwischen besorgte Anfragen. Deutschland gelte dort als ein Land, auf das man nicht mehr zählen könne. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt ergänzte, das Klima in der Koalition sei ganz offensichtlich zerrüttet und vergiftet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2023 18:00 Uhr