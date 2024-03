Scholz will rasche Aufklärung über abgehörtes Taurus-Gespräch

Rom: Nach einem in Russland veröffentlichten Mitschnitt eines Gesprächs von Bundeswehr-Offizieren über einen möglichen Taurus-Einsatz in der Ukraine verspricht Bundeskanzler Scholz rasche Aufklärung. Am Rande eines Besuchs im Vatikan sprach Scholz von einer sehr ernsten Angelegenheit. Es sei notwendig, dies sehr sorgfältig und zügig aufzuklären. Der Militärische Abschirmdienst, MAD, nahm Ermittlungen auf. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums ist das vertrauliche Gespräch tatsächlich abgehört worden. Ob der Mitschnitt nachträglich bearbeitet wurde, werde derzeit geprüft. Grünen-Fraktionsvizechefin Brugger erklärte, der russische Präsident Putin versuche, gerade in Deutschland durch Desinformation, Destabilisierung und Spionage negativen Einfluss zu nehmen. Im "Spiegel" warnte sie vor russischen Sabotage-Aktionen angesichts der Wahlen in Deutschland in den kommenden Monaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 22:00 Uhr