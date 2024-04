Scholz will Pharmastandort Deutschland stärken

Alzey: Bundeskanzler Scholz will die Pharmaindustrie in Deutschland stärken. Beim Spatenstich für ein neues Werk des US-Konzerns Eli Lilly in Rheinland-Pfalz versprach Scholz, der Bund werde auch bei anderen Ansiedlungen aus dem Bereich Biotech helfen. Die Fabrik in Alzey bezeichnete er als größte Einzelinvestition in den Pharmastandort Deutschland seit der Wiedervereinigung. Scholz lobte die kurze Zeit von der ersten Planung bis zur Grundsteinlegung. Eli Lilly investiert rund 2,3 Milliarden Euro in das neue Werk. Dort sollen in den kommenden drei Jahren 1.000 Arbeitsplätze entstehen. In der Fabrik sollen injizierbare Medikamente produziert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2024 21:15 Uhr