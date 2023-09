Scholz will irreguläre Migration schärfer kontrollieren

Nürnberg: Bundeskanzler Scholz hat sich für eine stärkere Kontrolle der irregulären Migration ausgesprochen. Es seien sehr viele, die nach Europa und nach Deutschland kommen - die Zahl habe "dramatisch zugenommen", sagte der SPD-Politiker bei einer Kundgebung in Nürnberg. Deutschland bekenne sich zum Asylrecht - wer komme und sich nicht auf Schutzgründe berufen könne oder Straftaten begangen habe, müsse aber auch zurückgeführt werden, so Scholz weiter. Mit Blick auf die Lage an den Grenzen forderte er Aufklärung über mögliche Unregelmäßigkeiten bei Visavergaben im Nachbarland Polen. Wer in Polen ankomme, müsse auch dort registriert werden und dort ein Asylverfahren durchlaufen. Bundesinnenministerin Faeser hatte zuvor deutlich gemacht, dass sie - entgegen vorheriger Angekündigungen - nun doch über stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien nachdenkt.

