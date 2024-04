Scholz: Navigieren gut durch wirtschaftliche Lage

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat bei einem Auftritt vor Bankern für Zuversicht in der Wirtschaftskrise geworben. Wörtlich sagte Scholz: Ja, die Zeiten sind unruhig. Aber wir navigieren da gut hindurch. Der Bundeskanzler verwies auf die zuletzt gesunkene Inflation und eine Rekordzahl an Beschäftigten. Außerdem springe die Produktion in der Auto-, Bau- und Chemiebranche gerade wieder an, sagte der Kanzler beim Bankentag in Berlin. Stärkste Bremse für das Wachstum sei in Deutschland der Mangel an Arbeitskräften. Einer Reform der Schuldenbremse erteilte der Kanzler eine Absage. Auf die von der FDP geforderten Kürzungen im Sozialbereich ging Scholz nicht ein. Mit Blick auf das Wirtschaftspapier der Liberalen zu deren Parteitag am Wochenende sagte Scholz, Parteitage seien Parteitage und Koalitionen seien Koalitionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 12:00 Uhr