Scholz fordert konsequentes Vorgehen gegen Spione in Deutschland

Berlin: Bundeskanzler Scholz fordert von den Sicherheitsbehörden, dass sie konsequent gegen Spione in Deutschland vorgehen. Man könne Spionage nicht akzeptieren - egal aus welchem Land sie komme. Der Verdacht gegen einen Mitarbeiter der AfD sei sehr besorgniserregend. Ein enger Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Krah, sitzt in Untersuchungshaft. Er soll Informationen aus dem EU-Parlamentsbetrieb an China weitergegeben haben. Krah selbst betonte heute, er bleibe Spitzenkandidat. Er habe sich selbst nichts vorzuwerfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2024 01:00 Uhr