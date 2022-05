Scholz begrüßt Entzug von Schröders Privilegien

Nachrichtenarchiv - 19.05.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: Kanzler Scholz hat die Entscheidung begrüßt, Ex-Regierungschef Schröder einen Teil seiner Privilegien zu entziehen. Am Rande seines Besuchs in den Niederlanden sagte Scholz, der Entschluss sei folgerichtig und werde deshalb auch umgesetzt. EU-Sanktionen lehnte er aber ab. Allerdings legte er Schröder nahe, seine Posten bei staatlichen russischen Energiekonzernen niederzulegen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte entschieden, Schröder Sonderrechte wie ein eigenes Büro samt Personal abzuerkennen. Das Anrecht auf ein Ruhegehalt und Personenschutz soll Schröder aber behalten. Der Altkanzler steht wegen seiner Nähe zu Kremlchef Putin stark in der Kritik.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2022 20:15 Uhr