Scheuer lehnt Kerosin-Steuer ab

Nachrichtenarchiv - 18.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesverkehrsminister Scheuer hat die Einführung einer Steuer auf Flugbenzin abgelehnt. Stattdessen setzt Scheuer auf die Entwicklung von sauberem Kerosin "made in Germany", wie der CSU-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte. CO-2-neutrales Kerosin aus nachwachsenden Rohstoffen ist bisher nur in Modellversuchen erprobt worden. Um die gesteckten Klimaziele zu erreichen, forderte der Minister internationale Regeln für die Branche. Die heutige zweite nationale Luftfahrtkonferenz in Berlin muss laut Scheuer eine Perspektive für "grünes Fliegen" aufzeigen. Zu der Konferenz werden neben Scheuer Kanzlerin Merkel, Wirtschaftsminister Altmaier und Vertreter der Luftfahrtbranche erwartet. Nach dem drastischen Einbruch durch die Pandemie verzeichneten die Airlines zuletzt wieder steigende Passagierzahlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2021 09:00 Uhr