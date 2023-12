Schauspielerin Ingrid Steeger mit 76 Jahren gestorben

Bad Hersfeld: Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot. Sie starb im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld. Das haben mehrere Medien aus dem privaten Umfeld erfahren. Zuletzt lebte sie in einem Pflegeheim der hessischen Stadt. Bekannt wurde Steeger vor allem durch die Klamauk-Serie "Klimbim" in den 1970er Jahren und später durch ihre Rolle in der Serie "Der Große Bellheim". Sie zog sich aber bereits vor längerer Zeit aus dem Showgeschäft zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 18:45 Uhr