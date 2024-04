Sanierung von Brücken wird 5,5 Milliarden Euro kosten

Berlin: Die Sanierung von Brücken und Autobahnen in Deutschland wird deutlich teurer als bisher gedacht. Die Autobahn GmbH beziffert die Kosten in den kommenden vier Jahren auf 5,5 Milliarden Euro. Vorrang hat nach Angaben der bundeseigenen Gesellschaft die Reparatur von Brücken. Gerade in diesem Bereich seien hohe Kosten zu erwarten. Für Aufsehen hatte die Autobahnbrücke Rahmede in Nordrhein-Westfalen gesorgt. Weil eine Sanierung nicht möglich war, wurde die Talbrücke vor einem Jahr gesprengt. Ein Neubau ist geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 12:00 Uhr