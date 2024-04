Sachverständigenrat für Umweltfragen verlangt mehr aktiven Naturschutz

Berlin: Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat von der Bundesregierung mehr Engagement für die Natur gefordert. In einer Stellungnahme weist das Beratergremium darauf hin, dass sich der Zustand vieler Ökosysteme in Deutschland verschlechtert hat. Die Natur müsse nicht nur geschützt sondern aktiv wieder verbessert werden, und zwar unabhängig von Gesetzen der EU. Die Experten schlagen vor, bestehende Schutzgebiete aufzuwerten und landwirtschaftliche Flächen und Wälder naturnäher zu bewirtschaften. Sie übergaben ihre Stellungnahme heute an Umweltministerin Lemke. Die Grünen-Politikerin zeigte sich zuversichtlich, dass das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur spätestens nach der Europawahl im Juni umgesetzt werden kann. Darin stehen verbindliche Ziele für die Renaturierung von Ökosystemen. Mehrere Länder verweigern aber bislang ihre Zustimmung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.04.2024 13:15 Uhr