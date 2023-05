Russland und Ukraine melden jeweils Angriffe der Gegenseite

Kurzmeldung ein/ausklappen Gaspreis nähert sich Niveau vor dem Ukraine-Krieg

Amsterdam: Europäisches Erdgas ist so günstig wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Megawattstunde kostet an der Börse in Amsterdam zur Auslieferung in einem Monat knapp 24 Euro. Im vergangenen Sommer waren es wegen der Folgen des Ukraine-Krieges in der Spitze mehr als 300 Euro. Grund war die Angst vor einer Energiekrise. Während die Gaspreise fallen, werden die Speicher in Deutschland immer weiter gefüllt. Laut europäischem Spreicherverband ist der Füllstand mit 74 Prozent deutlich höher als vor einem Jahr.

