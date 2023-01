Russland kritisiert Berlin angesichts geplanter Waffenlieferung

Nachrichtenarchiv - 06.01.2023 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland kritisiert Deutschland für seine Entscheidung, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Die russische Botschaft in Berlin hat auf ihrer Homepage von einem Schritt "hin zur Konflikteskalation" gesprochen. Mit der Bereitstellung dieser schweren Waffen werde erneut eine moralische Grenze überschritten, heißt es. Die Bundesregierung will nach eigenen Angaben bis Ende März rund 40 Marder schicken. Auch ein Patriot-Flugabwehrsystem soll an die Ukraine gehen. Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden hatten gestern Abend erklärt, der Ukraine erstmals Schützenpanzer westlicher Bauart zu liefern. Begründet wurde der Schritt mit einer neuen Lage im Krieg gegen Russland. In der Koalition machen sich vor allem FDP-Politiker für die Lieferung von Kampfpanzern stark, aber auch der Grünen-Europapolitiker Hofreiter tritt dafür ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2023 18:00 Uhr