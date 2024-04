Russland beschießt Ukraine weiter massiv aus der Luft

Kiew: Ein Überschallbomber der russischen Luftwaffe ist nach einem nächtlichen Angriff auf die Ukraine über dem Süden Russlands abgestürzt. Während das Verteidigungsministerium in Moskau als Grund technische Probleme nannte, berichtet die Ukraine, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Gleichzeitig meldet das Land heftige Luftangriffe auf den industriell wichtigen Süden. In der Region rund um die Gebietshauptstadt Dnipro wurden nach Behördenangaben acht Menschen getötet und 15 verletzt. Für Vizekanzler Habeck begann der Tag im Luftschutzkeller. Er ist seit gestern in der Ukraine und musste wegen eines Luftalarms mit seinen Begleitern etwa anderthalb Stunden in der Tiefgarage seines Hotels ausharren. Präsident Selenskyj schrieb auf Telegram, der Himmel über der Ukraine könnte genauso gut verteidigt werden wie der Himmel über Israel, wenn die ausländischen Partner die Waffen dafür lieferten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 11:00 Uhr