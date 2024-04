Rund 330 bayerische Ermittler gehen gegen nigerianische Mafia vor

München: Bayerische Ermittler sind heute gezielt gegen die nigerianische Mafia vorgegangen. Wie das Landeskriminialamt berichtet hat, sind rund 330 Einsatzkräfte an einer bundesweiten Razzia beteiligt. Mehrere Männer seien festgenommen worden. Ihnen wird Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. Die nigerianische Mafia ist beispielsweise beim Computerbetrug sehr aktiv. So bauen Banden online immer wieder Fernbeziehungen auf und spielen den Opfern finazielle Engpässe vor, um die Opfer um ihr Geld zu bringen. Zudem tun sich die Banden mit Menschenhandel und Zwangsprostitution hervor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 16:00 Uhr