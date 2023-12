Rufe nach Ausbau des Katastrophenschutzes werden lauter

Berlin: Angesichts des Hochwassers in Niedersachsen fordert der Städtetag von Bund und Ländern deutlich mehr Geld für den Katastrophenschutz. Die Einsatzkräfte in den Hochwassergebieten verdienten die bestmögliche Ausstattung und Infrastruktur, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy. Auch der SPD-Vorsitzende Klingbeil sprach sich grundsätzlich dafür aus, dass der Katastrophenschutz und die Hochwasserprävention massiv ausgebaut werden. Der bayerische Innenminister Herrmann sagte, man müssen mehr Geld in den Schutz der Bevölkerung investieren und ein besonderes Augenmerk auf den Ausbau des Zivil- und Katastrophenschutzes legen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 14:00 Uhr