Reul bestätigt Terror-Ermittlungen gegen drei Jugendliche

Düsseldorf: Drei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen und ein junger Mann aus Baden-Württemberg stehen unter Terrorverdacht. Wie NRW-Innenminister Reul auf einer Pressekonferenz bestätigte, konnten die Pläne der Verdächtigen schnell und zielgerichtet durchkreuzt werden. Von ersten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden bis zur Festnahme habe es fünf Tage gedauert, sagte Reul, so habe Schlimmeres verhindert werden können. Ausgangspunkt waren demnach mutmaßliche Ausreisepläne einer 16-Jährigen in den sogenannten Islamischen Staat. Über einen Handy-Chat stießen die Ermittler laut Reul auf zwei weitere Jugendliche und den 16-jährigen aus Baden-Württemberg. Die vier sollen Anschlagspläne diskutiert haben. // Dabei sei es um die Orte Dortmund, Düsseldorf oder Köln gegangen und um Kirchen und Synagogen in Iserlohn. Die Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2024 15:00 Uhr