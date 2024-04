Reparatur von Stromleitung über der A3 ist abgeschlossen

Höchstadt an der Aisch: Die letzten Reparaturarbeiten an einer Hochspannungsleitung über der A3 in Mittelfranken sind laut Polizei abgeschlossen. Dafür hatte der Netzbetreiber Bayernwerk den Autobahnabschnitt zwischen Pommersfelden und Höchstadt-Ost in der vergangenen Nacht in beiden Richtungen komplett sperren lassen. Seit dem Morgen ist die Strecke wieder frei. Kurz vor den Osterferien hatte ein Bauarbeiter mit einem 28 Meter hohen Bohrbagger mehrere der Hochspannungsleitungen abgerissen. Die verbliebenen Kabel und ein Tragmast wurden ebenfalls beschädigt und drohten, auf die A3 zu fallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2024 09:00 Uhr