Rechnungshof rügt Staatsregierung für Verschwendung von Steuergeldern

Kurzmeldung ein/ausklappen EVG schließt Warnstreiks an Ostern aus - Verkehrschaos heute ausgeblieben

Berlin: Im aktuellen Tarifkonflikt plant die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG nach eigenen Angaben keine Arbeitsniederlegungen über die Osterfeiertage. Da über Ostern nicht verhandelt werde, werde man auch nicht streiken, sagte EVG-Tarifvorstand Loroch. Ziel sei es, nicht die Reisenden zu treffen, sondern die Arbeitgeber. Seit heute Früh legt ein Warnstreik von Verdi und EVG den öffentlichen Verkehr in Deutschland weitgehend lahm. Mit der Deutschen Bahn will die EVG Ende April erneut zu Gesprächen zusammenkommen. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent höhere Entgelte, mindestens aber 650 Euro mehr Geld pro Monat für alle Beschäftigten. Die Bahn hatte bisher unter anderem angeboten, die Löhne und Gehälter in zwei Schritten um insgesamt fünf Prozent anzuheben. Zudem wurden Einmalzahlungen in Höhe von 2.500 Euro in Aussicht gestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 17:00 Uhr