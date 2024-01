Protschka bleibt bayerischer AfD-Landesvorsitzender

Greding: Der bayerische Landesvorsitzende der AfD, Protschka, ist in seinem Amt bestätigt worden. Bei einem Parteitag in Greding kam er auf gut 58 Prozent der Stimmen. Für seinen Gegenkandidaten, den oberbayerischen Landtagsabgeordneten Andreas Winhart, stimmten gut 39 Prozent der 766 Parteimitglieder, die an dem Treffen teilnehmen. Protschka ist seit 2021 AfD-Vorsitzender in Bayern. Er steht dem inzwischen aufgelösten Parteiflügel um den Thüringer Landeschef Höcke nahe. Zuvor war auf dem Parteitag der AfD-Landtagsabgeordnete Halemba dazu aufgefordert worden, unverzüglich sein Mandat niederzulegen. Ein entsprechender Antrag fand eine Mehrheit von gut 57 Prozent der Stimmen. Halemba wird etwa vorgeworfen, bei der Listenaufstellung für die Landtagswahl im vergangenen Oktober zu seinen Gunsten getrickst zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 18:00 Uhr