Prorussische Plattform nährt Sorge vor Kreml-Propaganda in Deutschland

Berlin: Außenministerin Baerbock wirft Russland eine gezielte Einflussnahme als Teil der Kriegsführung vor. Baerbock hat den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, Kremlchef Putin setze nicht nur auf das Militär, sondern auch auf Fake News und Manipulationen. Er wolle unsere Demokratie zersetzen, so die Ministerin. Sie reagierte damit auf die Enthüllungen in Tschechien. Die dortige Regierung hatte in Prag eine von Moskau finanzierte Propaganda-Website mit dem Namen "Voice of Europe" enttarnt. Diese soll genutzt worden sein, um in der EU Stimmung gegen die Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu machen. Das Portal hatte auch Interviews mit AfD-Politikern verbreitet. Innenministerin Faeser verurteilte dies und erklärte, diese ließen sich zum Teil des russischen Propaganda-Apparats machen. Inzwischen haben Deutschland, Frankreich und Polen vereinbart, ein Frühwarnsystem gegen Fake News einrichten zu wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 21:15 Uhr