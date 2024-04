Pop-Sängerin Taylor Swift bricht Streamingrekorde in Deutschland

Baden-Baden Mit ihrem neuen Album hat die Pop-Sängerin Taylor Swift in den deutschen Charts Rekorde aufgestellt. Es habe vergangenen Freitag mit 11,5 Millionen Streaming-Abrufen den erfolgreichsten Start jemals hingelegt, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment mit. Die 34-Jährige sei außerdem die Künstlerin, die am Veröffentlichungstag die meisten Streams verzeichnen konnte. Rechne man sämtliche Platzierungen zusammen, sei die Grammy-Gewinnerin bereits 1.100 Wochen in den Top 100 platziert gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 19:00 Uhr