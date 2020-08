Polizei zieht Bilanz der Proteste am Reichstagsgebäude

Nachrichtenarchiv - 30.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: An den Tumulten gestern vor dem Reichstagsgebäude waren nach Angaben der Polizei etwa 300 bis 400 Menschen beteiligt. In einer Bilanz hieß es am Abend, 33 Polizisten seien bei den Demonstrationen gegen die Corona-Politik verletzt worden. Es habe 316 Festnahmen gegeben. 131 Menschen wurden demnach angezeigt, unter anderem wegen Widerstands, Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Politiker aller Parteien verurteilten die Vorfälle. Berlins regierender Bürgermeister Müller erklärte via Twitter, die Polizei habe an vielen Stellen der Stadt Schlimmeres verhindern können. Man werde nun auswerten, wie das Einsatzkonzept der Polizei noch verbessert werden könne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.08.2020 20:00 Uhr