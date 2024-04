Polizei meldet brutale Angriffe auf Passanten in Ansbach

Ansbach: Drei Männer haben am Morgen in der Ansbacher Innenstadt scheinbar wahllos Passanten angegriffen. Laut der Polizei in Mittelfranken sollen sie einen 42-Jährigen geschlagen und getreten haben. Der Mann wurde im Gesicht schwer verletzt. Zeugen fanden ihn reglos auf dem Gehweg liegend. Kurz darauf meldete sich ein 26-Jähriger. Er gab an, von drei Männern bedroht worden zu sein. Ein Zeuge berichtete, dass das Opfer auch geschlagen wurde. Wie die Polizei mitteilte, sind die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 18 und 34 Jahren gefasst. Die Verdächtigen waren demnach betrunken und wehrten sich heftig gegen ihre Festnahme. Gegen sie wird nun unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 13:00 Uhr