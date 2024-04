Polizei in Den Haag nimmt Klimaaktivisten fest - auch Thunberg

Den Haag: In der niederländischen Großstadt hat die Polizei bei einer Demonstration etliche Klimaschutzaktivisten festgenommen. Unter ihnen war auch die Schwedin Greta Thunberg. Sie hatte sich einer Nachrichtenagentur zufolge zunächst mit rund 100 Demonstranten an einem Versuch beteiligt, eine Autobahn zu blockieren. Als Einsatzkräfte die Demonstranten von dort fernhielten, blockierten einige von ihnen eine nahegelegene Straße. Daraufhin wurden sie in Gewahrsam genommen. Zu der Aktion hatte die Gruppe "Extinction Rebellion" - zu deutsch: "Rebellion gegen das Aussterben" - aufgerufen. Der Protest richtete sich gegen niederländische Subventionen für fossile Energieträger. Den Haag ist Sitz des niederländischen Parlaments und der Regierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 18:00 Uhr