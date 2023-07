Polizei gibt Entwarnung nach Berichten über freilaufende Löwin bei Berlin

Meldungsarchiv - 21.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Suche nach einer umherstreunenden Löwin in der Gemeinde Kleinmachnow ist eingestellt worden. Die Polizei gab Entwarnung. Wie der Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow am Mittag mitteilte, geht die Polizei nicht mehr davon aus, dass ein Löwe oder ein anderes Raubtier in Berlin oder Brandenburg unterwegs ist. Dies habe eine Analyse des Videomaterials durch Experten ergeben. Demnach vermutet man nun, dass es sich bei der vermeintlichen Löwin tatsächlich um ein Wildschwein handelt. Laut dem Wildtier-Experten des Naturschutzbundes, Altenkamp, handelt es sich bei dem gesuchten Raubtier um ein Wildschwein. Er hatte die Videoaufnahmen von dem Tier analysiert. Schon der kurze, herabhängende Schwanz mit locker behaarter Quaste schließe eine Löwin aus. Das gesamte Verhalten des Tiers sei völlig typisch für Wildschweine im urbanen Raum. Nach Berichten von einer Raubkatze südwestlich von Berlin hatten Polizei und Jäger danach gesucht und vorsorglich die Bevölkerung gewarnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2023 14:00 Uhr