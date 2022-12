Polizei geht mit Großrazzia gegen organisierte Kriminalität hervor

Nachrichtenarchiv - 14.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die Polizei ist mit einer Razzia in mehreren Bundesländern gegen die organisierte Kriminalität vorgegangen. Wie die federführende Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mitteilte, richteten sich die Durchsuchungen gegen 40 Beschuldigte. Sie werden unter anderem der Bandenhehlerei und des Betrugs im Zusammenhang mit Corona-Hilfen verdächtigt. Die Ermittler durchsuchten 20 Gebäude, vor allem in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Niedersachsen, Hessen und Berlin. Laut NRW-Innenminister Reul konnten alle Haft- und Durchsuchungsbefehle vollstreckt werden. Die Razzia sei ein Erfolg im Kampf gegen organisierte Berufsbetrüger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2022 12:00 Uhr