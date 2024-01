Politisches Berlin nimmt Abschied von Wolfgang Schäuble

Berlin: Mit einem Gottesdienst haben die offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble begonnen. Im Berliner Dom kamen die Spitzen des Staates, politische Weggefährten sowie Vertreter aus Gesellschaft und Religionsgemeinschaften zusammen, um Abschied zu nehmen. Die kommissarische Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, würdigte Schäuble in ihrer Predigt als Antipopulisten, der sich mit all seiner Kraft, Leidenschaft und Hingabe in den Dienst des Gemeinwesens gestellt habe. Um 15 Uhr findet dann ein Trauerstaatsakt im Bundestag statt. Schäuble war am 26. Dezember im Alter von 81 Jahren gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2024 13:45 Uhr