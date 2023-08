Politische Bildungseinrichtungen kritisieren Kürzungen bei der Bundeszentrale

Meldungsarchiv - 05.08.2023 10:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Dachverband der Einrichtungen für politische Bildung hat die geplanten starken Einsparungen in seinem Arbeitsbereich kritisiert. Der Vorsitzende des Bundesausschusses Politische Bildung, Klein, sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von einer "massiven Beschneidung". Durch das deutliche Minus für die einschlägige Bundeszentrale würden auch viele gemeinnützige Anbieter ihre Arbeitsmöglichkeiten verlieren. Angesichts stärker werdender extremistischer Kräfte brauche man diese aber mehr denn je. Gestern war bekannt geworden, dass die Bundesregierung die Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung um rund ein Fünftel kürzen will. In ihrem Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien noch als Ziel für die Erwachsenenbildung ausgegeben, die Projektmittel zu erhöhen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2023 10:15 Uhr