Politiker bieten Landwirten Gespräche an

Berlin: Angesichts der Bauern-Proteste gegen die geplanten Subventionskürzungen haben die Ampel-Parteien den Landwirten ein Gespräch angeboten. Die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP wollen sich am Montag mit den Vorsitzenden von mehreren Bauernverbänden treffen. Auch Finanzminister Lindner will sich am Montag den protestierenden Landwirten stellen: Wie sein Ministerium mitteilte, plant er bei der zentralen Kundgebung zum Abschluss der Aktionswoche der Bauern am Brandenburger Tor in Berlin aufzutreten. Für heute sind in mehreren Bundesländern weitere Protestaktionen geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2024 04:00 Uhr