Politik und Gesellschaft loben Demonstranten - 4.000 in Regensburg

Berlin: Die bundesweiten Proteste gegen Rechts und die AfD bekommen aus Gesellschaft und Politik viel Zuspruch. Vizekanzler Habeck nannte die Demonstrationen ein ermutigendes Zeichen. Er sagte der morgigen "Augsburger Allgemeinen", die Demokratie lebe von den Menschen, die dafür aufstehen. Es sei beeindruckend zu sehen, wenn jetzt viele Menschen dafür Flagge zeigen, so Habeck. Auch das Internationale Auschwitz-Komitee dankte den Demonstranten. Exekutiv-Vizepräsident Heubner sagte, Überlebende des Holocaust seien all denjenigen mehr als dankbar, die in diesen Tagen gegen den Hass und die Lügenwelt der Rechtsextremen auf die Straße gehen. Bereits gestern waren bundesweit insgesamt mindestens 300.000 Menschen auf die Straße gegangen. Heute sind weitere Demonstrationen geplant. Unter anderem werden in München zehntausende Teilnehmer erwartet. In Regensburg haben sich nach ersten Schätzungen mindestens 4.000 Menschen versammelt, um gegen Neonazis zu demonstrieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 12:00 Uhr