Polens Parlament bestätigt Donald Tusk als neuen Regierungschef

Warschau: In Polen hat das Parlament Donals Tusk als neuen Regierungschef bestätigt. Er hat eine grundlegende Wende in der Außenpolitik seines Landes angekündigt. Er sagte bei seiner Regierungserklärung, Polen werde ein starker Teil der Nato und ein starker Verbündeter der USA sein. In der EU wolle man durch gute Zusammenarbeit zu einem Anführer werden. Am Abend kam es im Parlamentsgebäude in Warschau zu einem Zwischenfall: Ein rechtsradikaler Abgeordneter löschte die Lichter eines Chanukka-Leuchters, mit dem Juden das Lichterfest feiern. Der Parlamentspräsident kündigte rechtliche Schritte an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 22:00 Uhr