Polens Justizminister beschimpft EuGH nach Urteil zur Justizreform

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock wirbt in Brasilien für gemeinsame Haltung gegen Russland

Brasilia: Außenministerin Baerbock hat sich für eine gemeinsame Haltung Deutschlands und Brasiliens gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine eingesetzt. Bei ihrem Besuch in der Hauptstadt Brasilia sagte sie , sie habe stark dafür geworben, dass man die Zukunft in Frieden weltweit nur bauen könne, wenn man an einem Strang zöge. Daher sei es wichtig, dass auch Länder wie Brasilien in diesen so herausfordernden Zeiten auch ihre Stimme erheben für den Einsatz des Völkerrechts. Brasilien hat zwar als einziges Land der Brics-Staatengruppe Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika den russischen Krieg verurteilt. Präsident Lula da Silva kritisiert aber die Militärhilfe der Nato.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2023 21:00 Uhr