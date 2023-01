Pistorius wird wohl neuer Verteidigungsminister

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius wird offenbar neuer Verteidigungsminister. Wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen erfahren hat, soll der 62-Jährige die Nachfolge von Verteidigungsministerin Lambrecht antreten. Kanzler Scholz will sich am späten Vormittag zu der Personalie äußern. Mit Pistorius würde nach drei Frauen wieder ein Mann das Verteidigungsministerium übernehmen. Aus Reihen der SPD-Frauen war zuvor die Forderung an Kanzler Scholz laut geworden, dass das Kabinett weiter paritätisch besetzt bleibt. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, die erste dringende Frage, die nach dieser Personalie entschieden werden müsse, sei die nach der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine, so Habeck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 10:00 Uhr