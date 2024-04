Pistorius verabschiedet Bundeswehr-Vorkommando nach Litauen

Berlin: Mit der Verlegung eines Vorkommandos nach Litauen unternimmt die Bundeswehr einen weiteren Schritt zur dauerhaften Stationierung einer Kampfbrigade an der östlichen Außengrenze der Nato. Bei der Verabschiedung der ersten 20 Soldaten sagte Pistorius wörtlich: "Es ist Neuland, das Sie da betreten!" Noch sei einiges zu tun vor Ort, etwa bei den Unterkünften für die Soldaten. Man werde aber alles tun, um die Brigade von Anfang an so gut auszustatten wie möglich. Zielgröße sind 4.800 Soldatinnen und Soldaten sowie rund 200 zivile Bundeswehrangehörige und weitere Beschäftigte. Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa hatte die Bundesregierung zugesagt, einen gefechtsbereiten Kampfverband nach Litauen zu verlegen. Die Brigade soll nächstes Jahr offiziell in Dienst gestellt werden und bis 2027 einsatzfähig sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2024 10:45 Uhr