Pistorius skizziert Schwerpunkte seiner Arbeit

Selenskyj drängt auf schnelle Lieferung von Kampfpanzern

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seine Forderung nach einer schnellen Lieferung schwerer Waffen und Luftabwehrsysteme für die Verteidigung gegen Russland bekräftigt. In einer Video-Schalte zum Weltwirtschaftsforum in Davos machte er aus seiner Enttäuschung darüber keinen Hehl, dass sich die Diskussion darüber insbesondere in Deutschland und den USA so lange hinzieht. Die Ukraine hofft auf US-Kampfpanzer vom Typ Abrams und den deutschen Leopard 2. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki deutete an, dass Polen Leopard-Panzer an die Ukraine liefern könnte, ohne auf eine deutsche Genehmigung zu warten. In einem TV-Interview nannte er die Zustimmung zweitrangig. Man werde entweder schnell eine Einigung erzielen, oder Polen werden selbst das Richtige tun, sagte er. Im Bundestag sagte der stellvertretende Unions-Fraktionschef Wadephul, es sei Zeit, dass Deutschland grünes Licht für die Lieferung von Kampfpanzern gebe.

