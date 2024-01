Piloten von Ferienflieger Discover Airlines wollen am Freitag streiken

Frankfurt am Main: Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines soll am Freitag gestreikt werden. Das teilte die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Abend mit. Nach einem ersten Warnstreik im Dezember über fünf Stunden sei nun ein 24-stündiger Ausstand geplant. Die Gewerkschaft will erste Tarifverträge zu Gehalt und Rahmenbedingungen durchsetzen. In einer Urabstimmung hatten sich diese Woche knapp 96 Prozent der Mitglieder für einen Streik ausgesprochen. Die Airline erklärte, sie bedauere die Entscheidung und sei offen für weitere Gespräche. Der Ferienflieger Discover Airlines bietet Flüge unter anderem ab München an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2024 21:15 Uhr