Piazolo informiert über Schulstart in Bayern

München: Kommende Woche beginnt in Bayern am Dienstag wieder die Schule. Kultusminister Piazolo will dazu heute Vormittag über aktuelle Entwicklungen informieren. In den vergangenen Tagen hatte er bereits bekannt gegeben, dass der große Lehrermangel an den Grund- und Mittelschulen diesmal wohl nicht so stark ausfällt. Der Quereinstieg laufe deutlich besser. Allerdings gibt es allein an Grund- und Mittelschulen 26 000 mehr Schülerinnen und Schüler als im vergangenen Jahr. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband kritisiert die hohe Arbeitsbelastung. Ohne bessere Arbeitsbedingungen würden die vorhandenen Lehrkräfte nicht dauerhaft durchhalten, hieß es. Außerdem fehlten an den Schulen wohl nach wie vor Ganztags-Betreuungs-Plätze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 06:00 Uhr