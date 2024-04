Petersberger Klimadialog beginnt in Berlin

Berlin: Am Vormittag beginnt der Petersberger Klimadialog. Er dient der Vorbereitung der Weltklimakonferenz, die im November in Aserbaidschan stattfindet. Die zentrale Frage ist, wie viel Geld reichere Länder künftig bereitstellen, damit sich ärmere vor den Folgen des Klimawandels schützen können - etwa durch die Vorbereitung auf Extremwetter, besseren Küstenschutz oder auch den Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft. Eine entsprechende Vereinbarung läuft Ende des Jahres aus; bisher wurden 100 Milliarden US-Dollar an Klimahilfen pro Jahr bereitgestellt. Deutschland zählt zu den wichtigsten Geldgebern für internationale Klimahilfen. - Beim letzten Weltklimagipfel in Dubai hatten sich die Staaten geeinigt - aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 09:00 Uhr