Parteien liefern sich bei politischem Aschermittwoch Schlagabtausch

Vilshofen: Zum heutigen Aschermittwoch laden die Parteien in Deutschland wieder zu ihren traditionellen politischen Kundgebungen. Schwerpunkt ist dabei vor allem wieder Niederbayern. SPD-Chef Klingbeil wird in Vilshofen erwartet, der Co-Vorsitzende der Grünen Nouripour wird in Landshut sprechen, ebenso wie die FDP-Europa-Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann. In Passau steht CSU-Chef Söder auf der Bühne und die AfD lädt mit ihrem Europa-Spitzenkandidaten Krah nach Osterhofen. Auch Freie Wähler, die Linke sowie das Bündnis Sahra Wagenknecht planen Veranstaltungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2024 05:00 Uhr