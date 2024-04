Parlamentswahl in Indien hat begonnen

Neu-Delhi: In Indien hat die Parlamentswahl begonnen. Rund 970 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, in mehr als einer Million Wahllokalen über die Besetzung des Unterhauses abzustimmen. Jüngste Umfragen sagen einen Sieg der hindu-nationalistischen Partei BJP des amtierenden Premierministers Modi voraus. Damit könnte der 73-Jährige nach zehn Jahren an der Macht weitere fünf Jahre regieren. Wegen der Größe des Landes dauert die Abstimmung sechs Wochen. Das Ergebnis wird am 4. Juni erwartet. Indien ist mit 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 06:00 Uhr