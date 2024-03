Papst ruft zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg auf

Rom: Nach mehr als zwei Jahren Krieg in der Ukraine hat Papst Franziskus zu Verhandlungen aufgerufen. Ohne eine der beiden Konfliktparteien - Russland und die Ukraine - direkt zu nennen, sagte er wörtlich: "Schämen Sie sich nicht, zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird." Franziskus äußerte sich in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen, das im Februar aufgezeichnet wurde. Der Pontifex verwies auf Vermittlungsangebote verschiedener Seiten, beispielsweise der Türkei. Papst-Sprecher Bruni widersprach Darstellungen, der Papst habe die Ukraine in dem Interview zur Kapitulation aufgefordert.

