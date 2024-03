Papst hält Messe zur Osternacht in Rom

Rom: Papst Franziskus hat bei der Messe zur Osternacht die Gläubigen zu Freude und Hoffnung aufgerufen. Die derzeitigen Krisen seien "Felsbrocken des Todes" sagte der Papst, inbesondere mit Verweis auf die aktuellen Kriege. Das Osterfest könne diese Felsbrocken wegwälzen, so Franziskus vor rund 6.000 Menschen im Petersdom. Der Papst war im Rollstuhl zur Messe erschienen. Gestern hatte er aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig seine Teilnahme am Kreuzweg beim Kolosseum in Rom abgesagt. Laut Vatikan wird der Papst morgen auf dem Petersplatz die traditionelle Ostersonntagsmesse feiern und den Segen spenden. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, der die Ostermesse im Limburger Dom feiert, bezeichnete die Osternacht als "Nacht aller Nächte". Die Osterbotschaft sei ein starkes Signal, dass die Sehnsucht nach einer Welt der Gerechtigkeit und des Friedens wachbleibe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 22:00 Uhr