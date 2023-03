Meldungsarchiv - 29.03.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Papst Franziskus leidet an einer Atemwegsinfektion und muss im Krankenhaus behandelt werden. Das gab der Vatikan am Abend bekannt. Der 86-Jährige hatte demnach in den vergangenen Tage Probleme beim Atmen. Bei einem Test im Universitätsklinik Gemelli wurde dann der Infekt festgestellt. Es handele sich aber nicht um Corona, wie ein Sprecher des Vatikan betonte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2023 22:00 Uhr