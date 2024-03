Papst betet traditionellen Kreuzweg

Rom: Der Papst betet zur Stunde den traditionellen Kreuzweg. Mit der Andacht am Kolosseum erinnert Franziskus an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Im Beisein des Papstes führt eine Prozession über 14 Stationen und stellt den Leidensweg nach. Die Veranstaltung wird von Zehntausenden Pilgern vor Ort verfolgt. Während in den vergangenen Jahren verschiedene Autoren die Meditationen für die einzelnen Stationen verfasst hatten, hat nun zum ersten Mal Franziskus die Texte selbst verfasst. Darin schlägt das katholische Kirchenoberhaupt einen Bogen von damals ins Heute. Es geht zum Beispiel um die Kriege in der Gegenwart. Außerdem erinnert der Papst daran, dass Schmähungen, wie sie Jesus damals erlitt, heute auch über soziale Netzwerke verbreitet werden. Darüber hinaus ruft Franziskus zu Solidarität mit Erniedrigten und Ausgebeuteten auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 21:45 Uhr