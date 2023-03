Pannen verhindern Start von Rakete aus 3D-Drucker

Kurzmeldung ein/ausklappen Stark-Watzinger sieht Bildungssystem in der Krise

Berlin: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat tiefgreifende Reformen im Schul- und Bildungssystem gefordert. Das System stecke in einer tiefen Krise. Mit Blick auf den Bildungsgipfel am Dienstag sagte die FDP-Politikerin der "Bild am Sonntag", der Bund könne nicht immer weiter Geld geben. Man müsse endlich an die strukturellen Probleme ran. Das werde nur mit einer neuen Form und Kultur der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gehen. Besonders bei der Digitalisierung brauche es mehr Tempo, so Stark-Watzinger. Von den fünf Milliarden Euro des Digitalpakts sei zwar schon viel verplant, aber noch zu wenig an den Schulen angekommen. Für die Grünen erklärte der Bildungspolitiker Gehring, das Treffen müsse der Startschuss für eine neue Kultur der Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen mit der Bildungsforschung und der Zivilgesellschaft sein. Er verwies auf Probleme wie Lehrkräftemangel, Lernrückstände und Leistungsverschlechterungen bei Schülern sowie die hohe Schulabbrecherquote.

